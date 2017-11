Merendeiras de escolas municipais recebem curso de manipulação de alimentos

Investir na capacitação dos profissionais que atuam na Rede Municipal de Ensino (Reme) é uma das prioridades da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Neste sentido, durante esta semana mais de 400 merendeiras que atuam nas 94 escolas e nos 100 Centros de Educação Infantis (Ceinfs) participam de um curso que aborda as práticas corretas de higiene e manipulação de alimentos.

A apresentação do curso e coordenação está a cargo da Superintendência de Segurança Alimentar (Suale) e visa oferecer para as merendeiras e merendeiros uma atualização dos conhecimentos, desde o recebimento dos alimentos na unidade escolar, até seu armazenamento, preparo e distribuição.

As aulas serão ministradas pelas próprias nutricionistas da Semed. Durante a capacitação serão abordados os temas como legislação sanitária, controle de pragas e vetores, saúde do manipulador, higiene pessoal, higiene dos alimentos, controle de fornecedores e micro-organismos.

Aprendizado

Para a merendeira da Escola Municipal “João de Paula Ribeiro”, Glaucilene Brandão, o curso está sendo muito útil para as tarefas do dia a dia. Na unidade estudam 230 alunos, por período, totalizando mais de 460 crianças.

“Eu estou gostando, aprendendo muito sobre os nutrientes, alimentação correta, e como preservar os alimentos de forma correta evitando contaminações. Está sendo muito proveitoso”, disse a merendeira.

Já a responsável pelo preparo da merenda na Escola Municipal Plínio Barbosa Martins está animada em receber a qualificação nos primeiros meses de ingresso na Reme.

“É importante saber como manipular os alimentos, porque eu trabalho com crianças, então precisa de muita responsabilidade”, afirmou a merendeira, contratada há três meses.

Garantia

A nutricionista Sulen Rotela explica que apesar do curso fomentar as boas práticas dos profissionais dentro das unidades de ensino da Rede Municipal, as aulas não consistem apenas na teoria. Dinâmicas lúdicas, como jogos e brincadeiras entre os participantes contribuem com a fixação dos conteúdos explicados.

Em uma das atividades são distribuídas bexigas aos participantes, que devem mantê-las no ar com a ajuda dos demais participantes. “A ideia é mostrar que no ambiente de trabalho precisamos uns dos outros e todos devem colaborar para que o trabalho seja feito sem dificuldade”, explicou Suelen.

Para a nutricionista Cristina Lubas, a capacitação garante também aos alunos da Reme uma segurança nas refeições servidas.

“Esta capacitação é essencial. A rotina das merendeiras tem que ser baseada nas boas práticas de higiene e manipulação que a vigilância de saúde exige. Elas precisam ter esse conhecimento, desde quando entram na cozinha. Isso vai garantir o preparo de um alimento seguro na questão da higiene e que também garanta sabor”, concluiu.

A capacitação vem ao encontro a exigência do Decreto nº 11.292 de 24 de agosto de 2010, que considera a realização de eventos de capacitação sobre higiene de alimentos, aos trabalhadores que atuam em qualquer fase da cadeia alimentar, desde a produção até o consumo, em estabelecimentos situados no âmbito do município de Campo Grande.

Cartilha

A qualidade da alimentação servida aos 100 mil alunos da Reme é uma das principais preocupações da gestão atual. Além das capacitações dos servidores que atuam no setor, a Semed lançou este ano a cartilha “Reinventando Sabores”, que traz 22 receitas práticas com foco no aproveitamento de alimentos e a substituição de ingredientes.

A cartilha foi elaborada a partir das visitas periódicas feitas pelas equipes da Suale às unidades escolares para acompanhar o trabalho das merendeiras e ouvir as demandas das profissionais. O livro oferece dicas para uma alimentação saudável e cuidados na dosagem de alimentos como sal e açúcar, para evitar doenças como a diabetes.