Mergulhador morre ao levar oxigênio a grupo preso em caverna

12 garotos e seu treinador estão presos há 12 dias em uma caverna no norte da Tailândia

Um mergulhador morreu na madrugada desta sexta-feira (6), durante as ações de resgate dos 12 garotos e seu treinador presos há 12 dias em uma caverna no norte da Tailândia.

Saman Kunan, 38 anos, sargento da reserva da marinha tailandesa, perdeu a consciência por falta de ar, enquanto retornava ao centro de comando da operação. Ele havia acabado de deixar tanques de oxigênio em um posto avançado dentro da caverna, mais próximo de onde estão as crianças.

"Ele perdeu a consciência no caminho de volta, seu companheiro de mergulho tentou ajudá-lo e carregá-lo", afirmou o oficial da marinha Apakorn Yookongkaew. Após realizarem os primeiros socorros, reanimando-o, infelizmente o mergulhador não resistiu.

Os meninos, com idades entre 11 e 16 anos e o técnico de 25 anos ficaram presos na caverna no dia 23 de junho após forte chuva inundar o local. Eles foram encontrados com vida por mergulhadores ingleses na última segunda-feira (2).