Merkel confirma que ataque em Berlim foi ato terrorista

A chanceler alemã, Angela Merkel, confirmou em um pronunciamento que o ataque ocorrido ontem (19) contra um mercado de Natal em Berlim foi um ato terrorista. Ao menos 12 pessoas morreram e 48 ficaram feridas quando um caminhão foi lançado contra o público.

Nesta manhã, as autoridades removeram o caminhão do local do ataque, que fica em uma praça entre duas avenidas de médio porte. De acordo com a imprensa polonesa, o caminhão foi roubado por volta das 16h locais de ontem. O GPS do automóvel indica que, naquele horário, o aparelho foi desligado várias vezes e, depois, removido do carro. O caminhão tinha passado pela Itália e transportava estruturas de aço que deveriam ser descarregadas em Berlim. A empresa de transporte responsável pelo caminhão tem sede na cidade de Estetino, no Nordeste da Polônia, em uma zona que faz fronteira com a Alemanha.