Mês Mundial da Pressão Arterial teve aferição na Ary Coelho

Em Campo Grande aconteceu no último sábado (13) uma ação gratuita com aferição de pressão e orientações ao público. Muitas pessoas acordaram cedo e foram até a Prça Ary Coelho no centro da Capital, para cuidarem da saúde.

O Mês Mundial da Medição da pressão arterial (MMM.17) é uma campanha mundial, que será parte de um estudo realizado pela Internacional Society Hipertension (ISH) para detectar um maior número de hipertensos e ainda alertar a população para a necessidade de aferição.

A ação pretende medir a pressão arterial em mais de 100 países, totalizando 25 milhões de aferições em todo o mundo.

Serviço

Mais informações - www.eusou12por8.com.br