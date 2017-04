Mesa Brasil Sesc lança campanha de arrecadação de produtos de higiene

De 26 de abril a 10 de maio o programa Mesa Brasil do Sesc promove uma campanha de arrecadação de materiais de higiene pessoal em prol da comunidade Bom Retiro de Campo Grande, dada a situação de carência e vulnerabilidade social.

Todas as unidades do Sesc em Campo Grande receberão as doações, podendo ser absorvente íntimo externo, creme dental, escova dental adulto e infantil, fio dental, papel higiênico, sabonete em barra ou shampoo.

Comunidade – Em março de 2016, com a promessa de que teriam uma casa de alvenaria e deixariam de viver em barracos de lonas, as famílias da antiga favela Cidade de Deus, próximo ao aterro sanitário na saída de Sidrolândia, foram transferidas para a Comunidade Bom Retiro.

Mesa Brasil – O Programa funciona por meio de ações educativas e arrecadações de empresas parceiras e contribui para ajudar famílias carentes que passam por problemas sociais. Nas cidades de Mato Grosso do Sul, cerca de 181 entidades sociais foram atendidas em 2016, com a participação de 53 doadores parceiros que contribuíram sistematicamente ao longo do ano.

“Nosso Programa leva o alimento que está sobrando para onde está faltando. Conclamamos a sociedade e as empresas a participarem desta Rede Nacional de Solidariedade, que atualmente atende de forma sistemática cerca de 190 instituições sociais no Estado”, convida a diretora regional do Sesc, Regina Ferro.

Serviço – Informações sobre a doação pelo telefone 3311-4300. Você pode consultar a unidade mais próxima no site do Sesc sesc.ms