Mesmo com as férias da Reme, Ceif's continuarão no atendimento dos berçarios e creches

As férias dos alunos da Rede Municipal de Educação (Reme) terão início na próxima segunda-feira (10), com retorno no dia 25 de junho. Com isso, os estudantes terão duas semanas para descanso.

Ao todo, 85.291 alunos do 1º ao 9º ano, além da EJA (Educação de Jovens e Adultos), seguirão o calendário de férias das 94 escolas. Já para os 99 Ceinfs, a folga vale apenas para os alunos do pré 1 e pré 2, o que totaliza cinco mil crianças.

Durante esse período, as unidades continuarão atendendo as crianças dos berçários e creches, com atividades lúdicas que serão desenvolvidas pelos assistentes de Educação Infantil.

Entre as ações elaboradas está a roda de leitura, teatro recreativo, caça ao tesouro, piquenique, cinema, oficina de sucatas, discoteca com fantasia e ateliê de maquiagem.

Nesta sexta-feira (7), durante a última reunião do semestre letivo, a secretária municipal de Educação Ilza Mateus fez um balanço dos primeiros meses de gestão e elogiou o empenho dos profissionais de escolas e Ceinfs. “Vocês foram parceiros muito importantes nestes primeiros projetos da Semed. Vamos continuar nosso trabalho para garantir o atendimento de qualidade aos nossos alunos”, destacou.