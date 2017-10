O show do Jota Quest acontece no próximo sábado em Campo Grande

Mesmo com o feriado prolongado da semana que vem, o plantão de vendas dos ingressos para o show acústico do Jota Quest vai atender normalmente aos fãs da banda.

O show do Jota Quest acontece no próximo sábado (14) em Campo Grande no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. E mesmo com os feriados na próxima semana, a compra para os ingressos continuará disponível na loja ¼ Colchões, localizada na Avenida Afonso Pena número 3835 – centro da Capital, com plantão de vendas nos dias 11 e 12.

O guitarrista Marco Túlio contou que “foram sete meses intensos de ensaios, e é óbvio que neste processo houve muita divergência, mas teve um consenso em torno daquilo que a gente queria: nenhum dos arranjos poderia ser maior do que a canção. A canção tinha que ser o ponto máximo disso!".

Baseado no repertório do DVD “Jota Quest Acústico – Músicas Para Cantar Junto”, o grupo mineiro vai subir ao palco do Palácio Popular da Cultura para apresentar, pela primeira vez em mais de 20 anos de estrada, seus grandes hits como “Dia Melhores”, “Amor Maior”, “Fácil”, “O Vento”, “Dentro de Um Abraço” e “Encontrar Alguém”.

Mais informações

Abertura dos portões acontece às 20h30 e o show tem início às 21h30. Os ingressos já estão à venda nas lojas da 1/4 Colchões na Av.Afonso Pena – 3835 e podem ser pagos em até 3 vezes no cartão, com acréscimo de R$ 7,00 por ingresso.

Setores A, B e C – R$ 180,00 inteira. Setor E – R$ 160,00 inteira. Setor D e F – R$ 140,00 inteira. A promoção do evento é da Abappai Produções. Mais informações: (67) 99921-0099 ou pelo site www.guicheweb.com.br/evento/6504