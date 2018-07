Meteorologia prevê sábado com baixa umidade do ar em MS

A meteorologia prevê um sábado (14) com tempo de parcialmente nublado a claro, baixa umidade do ar, e temperatura em elevação em Mato Grosso do Sul.

Termômetros podem marcar de 11 ºC a 33 ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Instituto chegou a divulgar um alerta para a baixa umidade do ar. Segundo o Inmet, existe risco de incêndios florestais e à saúde, com ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

A recomendação é beber muito líquido, evitar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante para pele e umidificar o ambiente.

Em Campo Grande, a temperatura máxima pode chegar a 31 ºC e a mínima prevista é de 17 ºC.