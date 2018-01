Com a possível migração do pré candidato a Presidência da República, Jair Bolsonaro , para o PSL (Partido Social Liberal), o ex deputado Coronel David (PSC) também pode ter um novo rumo neste ano. Com as mudanças do cenário político nacional refletindo no Estado, David se reuniu na manhã deste sábado (6), com integrantes da executiva do PSL – Livres em Mato Grosso do Sul para tratar do seu futuro para as campanhas 2018.

“Deixo claro que ainda sou do PSC [Parido Social Cristão], e tive uma boa conversa com os integrantes do PSL. Como Bolsonaro teve dificuldades com o PEN [Partido Ecológico Nacional] ele está seguindo para o PSL”, confirmou David.

O coronel revelou ainda que pretendia fazer articulações com o prefeito da Capital, Marquinhos Trad (PSD), mas agora com a mudança de Bolsonaro, ele pretende falar novamente com o prefeito e não deixar que tudo seja resolvido pela imprensa.

“Como o meu projeto se chama ‘Jair Bolsonaro’ então sigo as suas direções para dar apoio a ele em nosso Estado. Eu também tinha uma boa conversa com Marquinhos, mas agora vou espera – lo para falar dos novos projetos”, acrescentou.

Candidato a deputa estadual

Ainda de acordo com David, a mudança de partido só deve ocorrer quando a janela política se abre para as mudanças, que deve ocorrem em março ou abril. Antes disso ninguém pode mudar, pois, no caso de Jair, se isso acontecer ele pode perder o cargo de deputado que pertence ao atual partido. Mas ele adianta que a decisão do PSC em Mato Grosso do Sul já é certa, assim como a mudança de Bolsonaro também.

A intenção do coronel ainda é de se candidatar a deputado estadual, ele acredita que para almejar coisas maiores tem que se começar de baixo, do mesmo modo que aconteceu em sua carreira na Polícia Militar do Estado.