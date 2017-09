México atualiza para 360 número de mortos no terremoto do dia 19

O número de mortos devido ao terremoto de 19 de setembro na região central do México subiu para 360, após as equipes de resgate retirarem os corpos de duas pessoas que permaneciam entre os escombros de um edifício da Cidade do México.

Ao atualizar o número de vítimas atingidas pelo tremor de magnitude 7,1 na escala Richter, o coordenador nacional de Proteção Civil, Luis Felipe Puente, apontou que só na capital são 219 mortos.

Além disso, 74 pessoas morreram no estado de Morelos, 45 em Puebla, 15 no Estado do México, seis em Guerrero e uma em Oaxaca, indicou Puente em sua conta no Twitter.

Nesta madrugada, os socorristas que trabalham em um edifício que desabou no centro da capital retiraram os corpos de duas pessoas, um homem e uma mulher.

Nesse prédio, de seis andares, já foram recuperados 40 corpos, de 24 homens e 16 mulheres, disse a um grupo de jornalistas o representante do governo da Cidade do México, Valentín Oñate, que indicou que duas destas pessoas que ainda não foram identificadas.

Por outro lado, o chefe de governo da capital, Miguel Ángel Mancera, informou em entrevista coletiva que 25 feridos continuam hospitalizados, quatro deles em estado grave, enquanto cinco pessoas receberam alta nas últimas horas.