Michel Temer causa susto no Caiman

Durante o encerramento do II Encontro Carta Caiman no Refúgio Ecológico Caiman, em Mirada, no último sábado (21), o presidente Michel Temer (PMDB) assustou quem estava no local.

Depois da participação do encontro e das despedidas, o presidente embarcou em um dos dois helicópteros para retornar a Brasília. Para que os dois helicópteros da presidência da republica decolassem, todos os veículos e aeronaves dos participantes do encontro foram retirados do local.

Pouco depois da decolagem das aeronaves, a segurança da presidência informou que os helicópteros estavam retornando a pousada. Os veículos que estavam no local do pouso precisaram sair às pressas para a volta das aeronaves.

Nos veículos estavam o governador de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja, o secretário estadual de Governo, Eduardo Riedel, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Jaime Elias Verruck e o Ministro interino Marcelo Cruz .

Após alguns minutos os helicópteros retornaram. A apreensão de quem estava no refúgioera da possibilidade de uma falha mecânica.

Os helicópteros se aproximaram, mas abortaram um novo pouso, e retomaram a rota de retorno à Campo Grande.

A informação, da segurança, foi que o presidente tinha esquecido o telefone celular, e estava retornando para buscá-lo. Mas antes do pouso o presidente encontrou o aparelho na aeronave, segundo informação de pilotos que estavam aguardando para decolar.