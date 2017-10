Michel Temer deve ter alta nesta segunda-feira

Em boletim médico divulgado neste domingo (29), o Hospital Sírio-Libanês informou que o presidente Michel Temer foi submetido a um procedimento de retirada de sonda na vesícula. A nota diz ainda que o presidente está estável e a previsão de alta é para o inicio da tarde desta segunda-feira (30).

Com Temer no hospital, a visita do presidente da Bolívia, Evo Morales, ao Brasil, foi adiada. Estava prevista uma cerimônia oficial em um almoço para Morales no Itamaraty. Ainda não há uma nova data para a visita do presidente boliviano.