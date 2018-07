Militar do Corpo de Bombeiros salva bebê engasgado por telefone

Na tarde desta segunda-feira, (9), um bebê de apenas 21 dias, foi salvo graças a ajuda de um militar do Corpo de Bombeiros, em Ivinhema.

De acordo com informações do Ivinotícias, depois de receber a chamada desesperada da mãe do recém-nascido, o subtenente do Corpo de Bombeiros ajudou a mulher a fazer os procedimentos necessários para socorrer o filho que havia se engasgado com leite.

O militar recebeu o telefonema da mulher informando que o filho não conseguia respirar e estava roxo. A mãe foi orientada a fazer manobra para desobstruir a via respiratória da criança.

Já no local, equipe dos bombeiros atenderam a criança, que passava bem, e a conduziram para o Hospital Santa Maria para avaliação médica.