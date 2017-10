Militar é assaltado por adolescentes armados com faca

Um cabo do Exército de 22 anos foi assaltado por três adolescentes na madrugada de segunda-feira (9) quando saia de uma casa noturna de Corumbá.

De acordo com o site Capital do Pantanal, os três garotos cercaram o militar durante o trajeto de volta para a Brigada do Exército.

Ameaçando com uma faca, os assaltantes mandaram que entregasse a carteira e o celular, a vítima jogou a carteira no chão e correu, momento em que os ladrões o prosseguiram com a faca em punho até que o militar enfim conseguisse chegar ao seu destino.

Na carteira tinha documentos pessoais, cartões e R$ 100. Os adolescentes fugiram.