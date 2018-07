Militares do Corpo de Bombeiros combatem incêndio em área vegetal

Na noite deste sábado (14), as viaturas de combate a incêndio e salvamento do Corpo de Bombeiros se deslocaram até a rua monte castelo, no bairro Popular Velha, em Corumbá, para atender uma ocorrência de incêndio.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o local das chamas era uma extensa área de cobertura vegetal, bem próximo onde está sendo construído o Hospital da Cassems. Foram utilizados aproximadamente 2000 litros de água durante a operação.

Depois de uma hora de combate as chamas e rescaldo, a operação foi encerrada, a grande preocupação das equipes é que essa área possui uma grande extensão e se as chamas se alastrassem, iria atingir a área de um parque urbano e também área que pertence à ferrovia onde há vários vagões estacionados.