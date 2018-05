Policiais militares da Força Tática de Três Lagoas fizeram uma surpresa ao comparecerem à festa do pequeno Jhonatas que comemorava seu aniversário de sete anos no último domingo (13).

De acordo com informações do 2º Batalhão da Polícia Militar do município, o aniversariante ficou bastante emocionado com a chegada dos militares. “Vai ficar na memória de todos”, frisou a avó de Jhonatas.

Ao final da surpresa, a criança pode tirar fotos e entrar na viatura da guarnição.