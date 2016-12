Mineradora é multada em R$ 3 mil por extrair mármore ilegalmente

Uma empresa mineradora do Espírito Santo, foi multada no início da tarde desta segunda-feira (19), pela Polícia Militar Ambiental (PMA), por explorar mármore sem autorização do órgão ambiental competente em uma fazenda na área rural de Miranda, cidade a km de Campo Grande.

A empresa foi autuada administrativamente e multada em R$ 3.000,00. Os responsáveis também responderão por crime ambiental e, se condenados, poderão pegar pena de três a seis meses de detenção.A mineradora autuada foi notificada a apresentar Plano de Recuperação da Área Degradada (PRADE), junto ao órgão ambiental.