Ministro da Saúde se reúne com prefeitos de MS

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, se reunirá nesta quinta-feira (19) com prefeitos de Mato Grosso do Sul. Os gestores e seus secretários de saúde vão participar da palestra “Reflexão sobre as ações de saúde”, onde serão discutidos assuntos relevantes para a otimização do Sistema Único de Saúde (SUS). O encontro acontecerá no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, às 16h30. Na ocasião, Barros ainda fará anúncios de liberação de recursos de emendas parlamentares e custeio de serviços que funcionavam sem verbas federais.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Nelson Tavares, o ministro irá ouvir os prefeitos e responder o que pode ser feito no setor de saúde. “O Estado está imbuído nesta ação desde o começo do ano passado e ficamos muito felizes por termos um ministro que tenha o mesmo pensamento que o nosso, de que não podemos prometer uma saúde pública que dá conta de tudo e não conseguir oferecer nem o básico”.

Ainda conforme Tavares, o encontro de hoje servirá para analisar as demandas dos municípios. “O ministro sabe o quanto o Governo Federal tem de dinheiro e falará aos prefeitos quais são as perspectivas”.