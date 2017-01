Ministro da Saúde se reúne com prefeitos e anuncia recursos para municípios nesta quinta-feira

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, se reúne nesta quinta-feira (19), em Campo Grande, com a governadora em exercício, Rose Modesto, e prefeitos, para anúncio da liberação de recursos aos municípios. De acordo com o Ministério da Saúde, o ministro chega a Campo Grande às 15h e segue para a Santa Casa.

Após visita ao maior hospital do Estado, acompanhado da governadora em exercício, Rose Modesto, e do prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, o ministro segue para o Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, onde se reúne com prefeitos e gestores de saúde.

No encontro com os prefeitos Ricardo Barros anunciará liberação de recursos para municípios referentes a emendas parlamentares e para serviços de saúde que estavam funcionando sem contrapartida federal. A visita à Santa Casa de Campo Grande está marcada para às 15h30 e a reunião com prefeitos e gestores da saúde no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo acontece a partir das 16h30.