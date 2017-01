Ministro da Saúde visita alas reformadas da Santa Casa e promete Hospital do Trauma para julho

Mato Grosso do Sul receberá mais de R$ 80 milhões do Ministério

O Ministro da Saúde Ricardo Barros esteve na Capital na tarde desta quinta-feira (19) e visitou as alas modernizadas que foram reformadas na Santa Casa de Campo Grande. Durante entrevista coletiva no auditório do hospital após a visita o ministro declarou que as obras do Hospital do Trauma serão concluídas em julho deste ano.

Acompanhado pelo prefeito Marquinhos Trad e da governadora em exercício Rose Modesto logo no início de sua visita o ministro se deparou com o corredor do pronto socorro lotado de pacientes em maca. Questionado durante a coletiva sobre a superlotação dos hospitais do SUS (Sistema Único de Saúde), Barros destacou que muitas pessoas não deveriam estar ali. “Tem muita gente que está aqui na Santa Casa que deveria estar, porque são casos de outros lugares”, disse.

O ministro ainda comentou que acredita ser possível ter um sistema público de saúde que funcione bem. Como exemplo citou o Hospital São Benedito e Cuiabá, capital de Mato Grosso. “É um exemplo a ser seguido”, destacou.

No total R$ 82,4 milhões foram liberados para Mato Grosso do Sul, destes R$ 73,9 milhões para a Capital que serão destinados ao custeio de 37 serviços/leitos que estão sem funcionamento e passam a contar com a contrapartida federal para habilitação ou qualificação no âmbito do SUS. A Santa Casa de Campo Grande ficará com R$ 3,9 milhões.

Cinco UPAs (Unidades de Pronto Atendimentos Comunitários) também serão beneficiadas com o custeio anual de R$ 13,2 milhões. O prefeito Marquinhos Trad recebeu com surpresa o anúncio de que o valor já e está liberado e destacou que por enquanto não há planejamento de como esse dinheiro será investido.

Mas a maior surpresa ficou por conta do anúncio da conclusão das obras do Hospital do Trauma que deveria ter ficado pronto em dezembro de 2016. Segundo o ministro faltam o investimento de R$ 2.8 milhões, mas a previsão de conclusão é para julho deste ano.