Ministro das Cidades e governador entregam casas em Aparecida do Taboado

O sonho da casa própria se tornou realidade para 327 famílias de Aparecida do Taboado na manhã desta quinta-feira (30), com a entrega de unidades habitacionais nos residenciais Tia Chica I e II pelo Governo do Estado. A entrega foi a primeira do País a contar com a presença do novo Ministro das Cidades, Alexandre Baldy.

Recursos de R$ 6 milhões da União, Estado e Prefeitura garantiram a construção das moradias. “Isso mostra a parceria que nós temos construído com a União e prefeituras, que quando a gente junta esforços consegue resolver os problemas da população. Não tem nada melhor para um homem público do que poder entregar à famílias as chaves de suas residências”, afirmou o governador.

“Estamos aqui não só entregando casas, mas sim realizando o sonho de casa uma das famílias”, completou o ministro das Cidades, Alexandre Baldy.

Presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Gilberto Occhi, também frisou a união de esforços em prol das famílias. “A gente uniu todos – Prefeitura, Estado e Governo Federal – para que essa obra pudesse chegar a todos vocês”, afirmou. “O governador Reinaldo Azambuja quer ajudar a fazer mais casas em todo o Mato Grosso do Sul e todos nós queremos fazer isso”, adiantou.

“Entregar uma moradia hoje para uma família é uma felicidade. Acompanhei desde o início essas construções, as visitas da Caixa Econômica, e agora as lágrimas de felicidade estampadas no rosto dos beneficiados”, afirmou o prefeito, Robinho Samara, ao agradecer ao Governo e demais entes envolvidos pelo esforço conjunto. “É mais um sonho realizado em Aparecida do Taboado”, disse, ao lembrar de outras 96 unidades entregues no Jardim Félix no final de 2015.