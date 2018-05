Ministro diz que mais de 80% do estoque de vacinas foram distribuídos

O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, disse no sábado (12) que a pasta já entregou mais de 80% do estoque de 60 milhões vacinas contra a gripe em todo país. No dia de mobilização nacional contra a gripe, o chamado Dia D, mais de 65 mil pontos de vacinação atuarão em todo território nacional para imunizar o público-alvo da campanha.

“A vacina da gripe é o que vai combater, evitar, que tenhamos internações, complicações e às vezes alguns óbitos, como já ocorreram em função da gripe e do vírus H1N1”, disse o ministro da Saúde. “A vacina é segura, pois é feita com o vírus inativado, tendo poucos efeitos adversos”.

No Distrito Federal, a expectativa é vacinar 700 mil pessoas. Segundo a Secretaria de Saúde do DF, 104 salas de vacina estão abertas. A expectativa é imunizar pelo menos 150 mil pessoas ao longo do dia. “Quase 60% da população do Distrito Federal já está vacinada e a gente espera chegar perto 80% hoje. A gente faz um apelo para que as mães tragam as crianças para vacinar porque a gripe pode ser evitada e a forma de evitar é através da vacina”, ressaltou o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg.

Na manhã deste sábado (12), os postos de saúde visitados pela reportagem da Agência Brasil registraram poucas filas. Para o aposentado Gennes Rocha, de 90 anos, a imunização é fundamental para garantir que saúde permaneça durante o período de inverno na capital federal. “Prefiro usar meu tempo acessando a internet do que em hospitais. Então, todo ano eu tomo a vacina contra a gripe para evitar doenças”, contou.

A dona de casa Maria José Silva, de 45 anos, não está inserida no público-alvo, mas esteve no posto de saúde para levar sua filha Ana Clara, de 3 anos, para se vacinar. “Aproveitamos o dia D para que ela pudesse se vacinar perto de casa e não esperamos nem cinco minutos para receber a dose da vacina”, disse Maria José.

De acordo com o Ministério da Saúde, até o dia 5 de maio foram registrados 1.005 casos de influenza em todo o país, com 158 mortes. Do total, 597 casos e 99 mortes foram por H1N1. Em relação ao vírus H3N2, foram registrados 208 casos e 30 mortes. Ainda foram registrados 112 casos e 13 mortes por influenza B e os outros 88 casos e 15 mortes por influenza A não subtipado.

Segundo o Ministério da Saúde, a meta é vacinar 54,4 milhões de pessoas até o dia 1º de junho. A dose da vacina deste ano atua contra três vírus do tipo influenza, incluindo o H1N1 e o H3N2. Até o dia 9 de maio, 13,6 milhões de pessoas foram vacinadas no Brasil.

Mobilização

A campanha de vacinação contra gripe tem como público-alvo idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais também devem ser imunizadas. Neste caso, é preciso apresentar uma prescrição médica no ato da vacinação. Pacientes cadastrados em programas de controle de doenças crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) devem procurar os postos em que estão registrados para receber a dose, sem necessidade de prescrição médica.