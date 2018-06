Ministro diz que não compactuará com ações de desabastecimento

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun concedeu uma coletiva de imprensa via rede social no final da tarde desta sexta-feira (1º), diretamente da Superintendência Estadual da Caixa, em Campo Grande.

Segundo Marun, os ganhos da Petrobras estão preservados há dois anos, pois antes era uma empresa sem recursos e atualmente voltou a ser uma empresa respeitada. Sobre a possibilidade do ministro assumir a presidência da empresa, ele afirma que não há cogitação sobre isto. "Não existe a possibilidade de assumir o cargo de presidência", disse.

O ministro destacou ainda que o governo teve que realizar interferências para preservar a saúde financeira da Petrobras. Quanto a negociação com os caminhoneiros, Marun afirma que, não havia condições diante da crise de promover o atendimento das reivindicações que eram apresentadas, e somente durante o decorrer dos dias, foi possivel um entendimento para criação de pauta de forma à atende-las. "Fomos ouvir os anseios, acrescentar e apresentar aos caminhoneiros uma pauta de atendimento no último domingo (27), tanto as lideranças verticais quanto aqueles que, mesmo sendo lideranças horizontais, teriam um pouco de responsabilidade, passando posteriormente para a desmobilização", afirma.

Carlos Marun disse ainda, durante a coletiva, que houve um sequestro do movimento por outros caminhoneiros oportunistas, que "pegam carona" para tentar resolver outras situações, e que a sociedade precisa "abrir os olhos" para não tornar refém de agitadores.

O ministro finalizou dizendo que o governo não compactuará com ações radicais que visem o desabastecimento de todo o país.