Ministro do Planejamento diz que a recuperação econômica está em curso e terá continuidade

A recuperação econômica está em curso e terá continuidade nos próximos trimestres, disse hoje (1), em nota, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira. Ele afirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre apresentou crescimento de 1%, "interrompendo a mais longa recessão da história econômica recente do país".

"É importante ressaltar que este resultado reflete um conjunto de ações de política econômica que tem sido implementado nos últimos doze meses e, em particular, o avanço das reformas econômicas no Congresso", acrescentou.

O ministro disse ainda que a recuperação do PIB é explicada pela expansão, pelo lado da oferta, do setor agrícola (+13,4%) e, pelo lado da demanda, pelo setor exportador (+4,8%). "Também é importante destacar o crescimento da indústria, de 0,9%, e a recuperação do setor de serviços, que saiu de uma taxa negativa de 0,7% no trimestre anterior para uma taxa neutra. Ou seja, houve uma recuperação nos três setores agregados da economia", afirmou.

"Esse PIB se soma a outros números positivos que demonstram que a recuperação econômica está em curso e que terá continuidade nos próximos trimestres", concluiu.