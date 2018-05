O ministro do Trabalho Helton Yomura, que assumiu a pasta no mês de abril, esteve nesta sexta-feira (25), em Campo Grande onde se reuniu com o prefeito Marquinhos Trad. No encontro, o representante da União falou sobre o trabalho de qualificação dos ex-moradores da favela Cidade de Deus para a construção de suas casas na capital.

“Precisamos valorizar as boas ideias e as iniciativas nas áreas de qualificação que estão avançadas”, disse Yomura, que estava acompanhado da equipe regional do Ministério do Trabalho em Mato Grosso do Sul.

Junto com o prefeito, o diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho, Cleiton Freitas Franco, apresentou o projeto feito em parceria com a Emha, que beneficiará diretamente 327 famílias. Coube a Funsat a responsabilidade pela qualificação, que durou um ano, e o pagamento, por meio do Programa de Inclusão Profissional, de um salário mínimo e uma cesta básica da Prefeitura.

Além do projeto para construção das moradias, o prefeito e diretor da Fundação do Trabalho entregaram ao ministro, um relatório dos programas executados no município que, segundo o titular da Funsat têm sido custeados pela própria prefeitura.