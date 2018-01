Ministro Marun divulga nota com retrospectiva da carreira

O misnitro divulgou a nota no facebook desejando um feliz ano no aos amigos e eleitores.

O Ministro da Secretária de Governo, Carlos Marun, divulgou na segunda-feira (1º) uma nota que faz uma retrospectiva de seus anos na política. Desde o começo na Capital até assumir o ministério.

O Ministro ressaltou que tudo começou em Campo Grande quando em 1996 foi convidado a assumir a empresa municipal de habitação e destacou que o resultado foi que Campo Grande se transformou na única capital do brasil sem favelas.

Marun lembrou quando se tornou secretário estadual e se transformou no presidente do fórum nacional dos secretários de habitação e Mato Grosso do Sul foi o estado que mais produziu moradias populares naquele período.

Em 2002, me lancei candidato a deputado estadual, mas nosso grupo necessitava de um candidato a governador. Como é do meu feitio não fugi do desafio e foram os meus previsíveis poucos votos que levaram o considerado invencível governador de então a ter que disputar um segundo turno para garantir sua reeleição.

O ministro lembrou as quatro eleições como deputado em que foi eleito. “Como deputado federal meu primeiro grande desafio foi manter Eduardo Cunha na presidência da câmara até o impeachment. Ele foi cassado é verdade, mas comandou a câmara naquela histórica sessão de 17 de abril de 2016 que retirou o PT do comando do país. Isto fez de mim um dos protagonistas do impeachment” ressaltou Marun.

Destacou a participação na CPI que analisou na câmara a reforma da previdência. Que avaliou como um imenso desafio e uma grande vitória.

Destacou o apoio ao Presidente Michel Temer durante as tentativas de cassação do mandato. “Vêm então a conspiração contra o presidente e eu fui um dos primeiros a "pular na trincheira" na sua defesa. A conspiração causou grandes prejuízos ao país, mas foi finalmente derrotada. Eu dancei e cantei de alegria naquele momento, tal foi a minha felicidade” comemorou.

Como relator da CPI da JBS, o ministro destacou que a pesar do temor de alguns parlamentares e setores da imprensa, ele cumprindo seu dever como relator foi fundo na investigação da atuação controversa da antiga cúpula da PGR no caso dos irmãos Batista e o inédito benefício por eles recebido, consegiu que fosse aprovado o relatório que pleiteia o aprofundamento das investigações sobre o tema.

“Agora mais um grande desafio se põe no horizonte. Ser um dos protagonistas na luta para que o Brasil faça o que tem que ser feito, ou seja a construção de uma previdência mais justa e menos desigual para todos os brasileiros. Estou ciente que é difícil, mas eu não apostaria em contrário. Nunca fiz nada sozinho. Sempre apoiei ou me cerquei de pessoas dispostas a lutar o bom combate, mas a verdade é que derrotas não fazem parte do histórico da minha vida política... Feliz ano novo!” concluiu o ministro.