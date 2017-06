Ministro participa de abertura da 19ª Semana Nacional Antidrogas, na Capital

Osmar Terra falou do crescimento assustador do número de pessoas viciadas

Autor da nova lei das drogas, em tramitação no Senado, o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Gasparine Terra, prestigiou a abertura da Semana Antidrogas como convidado de honra na manhã desta segunda-feira (19), em Campo Grande.

O ministro destacou a abrangência do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) que este ano, comemora 20 anos em Mato Grosso do Sul e o trabalho desenvolvimento pelo governo no combate às drogas. “É preciso essa união do Estado com a sociedade, não tem cabimento o Brasil ser um dos países de maior consumo de drogas”, disse.

Ao citar que a droga “é uma epidemia devastadora e fator de empobrecimento e desagregação familiar”, Osmar Terra falou do crescimento assustador do número de pessoas viciadas, apontando como uma das causas a fronteira com o Paraguai e Bolívia, maiores produtores de cocaína e maconha. “Passamos mais de duas décadas sem uma política eficaz para esse enfrentamento, mas estamos virando essa página com ações como o Proerd”, pontuou.

A abertura da 19ª Semana Nacional Antidrogas, da 2ª Semana Estadual Antidrogas e da Semana Comemorativa dos 20 anos do Proerd, foi realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, com a presença de diversas autoridades.