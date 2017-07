Ministro vem a Capital retomar construção de casas

O governador de Mato Grosso do Sul se reuniu na tarde desta quarta-feira (5) com o ministro das Cidades, Bruno Araújo. Na ocasião, o ministro confirmou que estará em Campo Grande no próximo dia 4 de agosto para assinar convênios para a retomada do projeto de construção de casas populares no Estado. São mil unidades para atender, nesta primeira etapa, famílias de baixa renda da Capital. O prefeito da Capital, Marquinhos Trad, também participou da reunião em Brasília.

No encontro de hoje, o ministro também anunciou a retomada da construção de casas dos programas habitacionais em Mato Grosso do Sul, que vai começar por Campo Grande e se estender para os demais municípios do Estado, reivindicação do governador Reinaldo Azambuja no encontro com o ministro no mês passado. O compromisso da União com o Governo do Estado prevê a construção de mais 4 mil casas para atender os outros 78 municípios do Estado.

Parcerias

Reinaldo Azambuja e Marquinhos Trad enfatizaram as parcerias que estão firmando para viabilizar melhores condições de vida ao campo-grandense. O governador também citou a parceria para as obras de reurbanização do cruzamento da Via Parque com a Avenida Mato Grosso, que vai reordenar o tráfego de veículos.

Obras de infraestrutura

O ministro das Cidades, Bruno Araújo, assegurou no encontro que vai retomar as obras paradas em Campo Grande. Para tanto, deve começar a liberar R$ 400 milhões para obras de macrodrenagem e asfaltamento. O ministro enfatizou que a pasta vai definir as questões técnicas para viabilizar os projetos, ente eles a conclusão das obras do Córrego Bálsamo, que já está com 62% da segunda etapa concluídos.

O pacote de R$ 71,4 milhões contempla a retomada das obras do Parque Linear Bálsamo (R$ 26,4 milhões), início da primeira etapa do projeto de drenagem e controle de enchentes do Rio Anhanduí (R$ 47 milhões), entre as ruas Santa Adélia e Aquário, e que está em processo de licitação, e R$ 58 milhões para o inicio das obras do corredor de ônibus da região Norte da Capital. O novo corredor possibilitará recapeamento das ruas Bahia, Coronel Antonino, Cônsul Assaf Trad, Alegrete e 25 de Dezembro.

“Hoje, o ministro acionou a Caixa (Econômica Federal) que vai encaminhar as pendências para o Ministério e desta forma agilizar a retomada das obras”, enfatizou Azambuja.