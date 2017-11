Ministros do STJ e TSE recebem homenagens na Capital

Os ministros Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fisher que serão homenageados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) pelos relevantes serviços prestados ao direito eleitoral brasileiro.

Magistrados e servidores de Tribunais Regionais Eleitorais de todo o país estarão reunidos em Campo Grande nos dias 30 de novembro ao dia 1º de dezembro no X Encontro de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais realizado pela Escola Judiciária Eleitoral (EJE-MS), do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

Confira a programação Completa

• 30.11.17 (quinta-feira) - Plenário do TRE-MS

MANHÃ

REUNIÃO DOS COORDENADORES

8h30min

Credenciamento e café de boas vindas

9h

Palavra da Presidente do TRE-MS, do Presidente do CODEJE e do Diretor da EJE-MS

9h30min

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela EJE-MS Gestão 2017/2019.

Bel. Laudo Silva (Secretário da EJE/MS)

Bel. Fabiano Gonçalves (Servidor da EJE/MS)

10h30min

As EJE’s e o Plano Anual de Trabalho (PAT) exigido pela Res. TSE n.º 23.482/2016

12h

Intervalo para almoço

TARDE

REUNIÃO DOS COORDENADORES

14h

As EJE’s e o desafio da Unificação da Capacitação: o que pensam os coordenadores?

16h45min

Escolha de coordenador que ficará encarregado de expor aos Dirigentes o resumo da reunião e suas propostas.

17h

Assinatura da ata de reunião dos coordenadores

NOITE

ABERTURA OFICIAL

19h

Credenciamento

19h30min

Cerimônia de Abertura

20h

Entrega das Homenagens do CODEJE

20h15min

Entrega da Medalha do Mérito Acadêmico Eleitoral - EJE/MS

20h30min

Conferência Magna

Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto (DF - TSE)

21h15min

Jantar de Confraternização

• 01.12.17 (sexta-feira) - Hotel Grand Park

MANHÃ

9h

Palavra da Presidente do TRE-MS, do Diretor da EJE-MS e do Presidente do CODEJE

9h15min

Eleição para os cargos de Secretário e membros da Diretoria Executiva do CODEJE

9h45min

Atualização e funcionamento do site do CODEJE

10h

Painel: As EJE's e a unificação das atividades de capacitação nos Tribunais Regionais Eleitorais.

Presidente:

Des. Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente do TRE-PA)

Expositores:

Des. Jaime Ramos (Diretor Executivo da EJE-SC)

Juiz Federal Nicolau Konkel Júnior (Diretor Executivo da EJE-PR)

Fomentador:

Juiz Estadual Luís Fernando de Oliveira Benfatti (Diretor Executivo da EJE-MG)

11h30min

Intervalo para o Almoço

TARDE

14h

Apresentação do resumo da reunião dos coordenadores e suas propostas aos Dirigentes das EJE´s.

14h30min

Leitura, debate e votação das alterações do Estatuto do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais

Relator: Dr. Delmiro Dantas Campos (TRE-PE)

15h30 min

Coffee Break

16h00min

Painel: Formação da cidadania entre os jovens e a democracia brasileira.

Expositores:

Dr. René Ariel Dotti – Advogado e Professor da Universidade Federal do Paraná.

Dr. Fábio Lima Quintas - Diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (DF).

16h45min

Homenagens

Ministro Félix Fischer (STJ e Ex-Corregedor do TSE)

Ministro José Antonio Dias Toffoli (STF e ex-presidente do TSE) *presença a confirmar

17h

Palavra final e escolha da sede da próxima reunião do CODEJE

17h10min

Leitura e Assinatura da Carta de Campo Grande