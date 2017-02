Ministros garantem recomeço de obras travadas

Depois de agenda em Brasília, o prefeito Marquinhos Trad (PSD), garantiu a retomada da obra do Terminal Intermodal de Cargas e o compromisso de encontrar uma saída para continuidade da construção do Centro Municipal de Belas Artes, em Campo Grande.

O diretor de Infraestrutura Ferroviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Charles Magno Nogueira Beniz, acatou pedido da comitiva e garantiu a retomada da obra do Terminal Intermodal de Cargas. Charles Magno autorizou o superintendente do Dnit em Mato Grosso do Sul, Thiago Carim Bucker, a dar continuidade no processo.

“Ele deu a missão ao superintendente para destravar esta obra. Deu carta branca para ele interceder junto à Receita Federal para criar a zona alfandegária e permitir o terminal se transformar em um porto seco. Os recursos federais estão garantidos e já podemos preparar a licitação”, comemorou o prefeito.

Marquinhos também visitou o ministro do Turismo, Marx Beltrão, acompanhado do senador Pedro Chaves, deputado federal Geraldo Resende e dos secretários de Governo, Antônio Lacerda, de Cultura e Turismo, Nilde Brum, e da coordenadora da Central de Programas e Projetos Especiais da Prefeitura de Campo Grande, Catiana Sabadim. A reunião teve como tema principal a retomada da obra do Centro Municipal de Belas Artes.

“O ministro se comprometeu com o prefeito de encontrar uma maneira de resolver o impasse desta obra. Ele vai tentar aportar recursos para conclusão do empreendimento”, explicou o secretário de Governo, Antônio Lacerda.

A secretária de Cultura e Turismo, Nilde Brum, aproveitou a agenda para pleitear recursos para adaptação da rotunda localizada na Orla Ferroviária. O projeto tem por finalidade transformar o local em um espaço para sediar eventos. O ministro se interessou pelo projeto e declarou que há grande possibilidade de liberação do recurso se tiver apoio do senador Pedro Chaves e do deputado Geraldo Resende. “Ambos se prontificaram a ajudar”, destacou Lacerda.

Marquinhos e Lacerda também acompanharam os deputados Zeca do PT e Vander Loubet em uma reunião com o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Durante a agenda, o prefeito se mostrou surpreso com a quantidade de projetos oferecidos pelo ministério e que não foram aderidos pela prefeitura.

Marquinhos citou como exemplo um convênio para acompanhamento da mulher desde a gravidez até os quatro anos de idade da criança, com atendimento médico e social a famílias cadastradas no Bolsa Família.

“São projetos importantes que podem melhorar a vida das pessoas e o ministro garantiu que a prefeitura tem tudo para firmar este convênio com Governo Federal”, explicou o prefeito.