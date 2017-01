MIS vai exibir filmes com entrada franca para animar as férias da garotada

O Museu da Imagem e do Som (MIS/MS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, realiza de 9 a 13 de janeiro o “CineMIS Animação de Férias”, programação composta por filmes de curta metragem e atividades com orientação de arte-educadores.

A proposta é oferecer ao público, principalmente às crianças, entretenimento e atividades lúdicas nas férias. Entretanto, os pais também estão convidados a participar desta atividade que é gratuita e repleta de entretenimento, conhecimento e a interação entre o MIS e a comunidade.

Para Marinete Pinheiro, coordenadora do Museu, utilizar o cinema como entretenimento e ferramenta educacional lúdica nas férias é a proposta do MIS. “O Museu esta programação para as crianças e para os pais, que também podem assistir aos filmes exibidos gratuitamente com diversidade de temas, técnicas e narrativas.”

Os filmes selecionados abordam diversos temas e alguns já receberam vários prêmios sendo sucesso de públicos e crítica, oportunizando assim, ao público em geral, conhecer um pouco mais do mundo do cinema de animação. As atividades acontecem a partir das 14 horas no Museu da Imagem e do Som, situado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro – 3º andar.

O Museu também vai oferecer, de 16 a 20 de janeiro, a Oficina de Brinquedos Ópticos para as crianças, ministrada por Raquel Alvarenga. Serão duas turmas, com idade mínima de oito anos (15 vagas) e de dez anos (15 vagas). A primeira turma fará a oficina na segunda e terça-feira, às 14 horas, para a confecção de brinquedos ópticos (Flipbook, Folioscópio e Taumatrópio), e a segunda turma, na quarta e quinta-feira, com Stop Motion, produção de roteiro e cenário. Na sexta-feira (20) haverá a Mostra da produção.

As vagas são limitadas. Mais informações sobre a Mostra de Cinema e as Oficinas pelo telefone (67) 3316-9178.