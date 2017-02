Natural de Passo Fundo (RS), mas campo-grandense de coração, a modelo Vanusa Hoppe foi um dos destaques da Escola de samba Unidos do Peruche, que abriu o primeiro dia do carnaval de São Paulo (SP). Emocionada pelo desfile que fez, a passista diz que a experiência foi única e ano que vem pretende voltar ao sambódromo.

“Foi muito bom, apesar do cansaço a fantasia era bem confortável e fiquei muito a vontade, foi maravilhoso”, afirmou em entrevista ao Portal JD1 Notícias.

Vanusa comentou que a sua passagem pelo carnaval carioca em 2016, foi de grande experiência para o desfile deste ano. “Ano passado o Peruche me chamou para desfilar, mas já tinha aceitado o convite da Mocidade Independente de Padre Miguel, onde foi uma experiência incrível. Não há comparação o que significa o Carnaval do Rio de Janeiro. Valeu muito a pena”, comentou.

Em 2014, Vanusa ainda morava em Campo Grande quando e venceu o Miss bumbum de Mato Grosso do Sul. Apesar do título e garantir a sua vaga no concurso nacional, a modelo teve que se mudar para São Paulo (SP), para continuar a crescer em sua via profissional.

“É difícil você crescer profissionalmente morando em Mato Grosso do Sul. Aqui as pessoas dão prioridade para quem não tem talento, por isso desanimei, e mudei para são Paulo em busca de algo mais. Estou morando na Capital paulista a um ano, e estou tendo oportunidades que jamais teria se estivesse ainda em Campo Grande. A cidade é linda e morei anos por lá, mas estava ficando para trás profissionalmente”.

Questionada se veremos ainda a modelo no sambódromo do Anhembi no ano que vem, Vanusa foi rápida na resposta. “Amei a experiência que tive este ano. É praticamente certo que ano que vem você me verão desfilando na avenida. Quero estar lá!”.