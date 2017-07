Missa de sétimo dia de Cristovão e Fátima Silveira será em data significativa para família

A missa de sétimo dia do ex-vereador Cristovão Silveira, 65 anos, e sua esposa Fátima Silveira, 56 anos, será realizada nesta terça-feira, dia 25 de julho, na Igreja Sagrado Coração de Jesus na Avenida Mato Grosso, às 19h.

Uma semana após o assassinato do casal, nas redes sociais o filho do casal, o cineasta Filipi Siqueira, descreveu o significado do dia 25 para a família. Nesta terça-feira, o ex-vereador completaria 66 anos. Hoje também seria o dia do casamento de Cristovão e Fátima na Igreja Sagrado Coração de Jesus.

No texto, Filipi fala do companheirismo do casal, “não existia Silveira sem Fátima e nem Fátima sem Silveira. Um completava o outro, eram parceiros na vida e no trabalho”.

O filho do casal ainda agradeceu o apoio dos amigos e familiares. “Novamente meu muito obrigado pelas mensagens, amo vocês e buscarei ao máximo seguir em frente com minha arte, trabalhar muito e homenageá-los. Parabéns e Obrigado Papai e Mamãe”, ressaltou.

Assassinato

O ex-vereador Cristóvão Silveira e sua esposa Fátima Silveira, foram assassinados em uma propriedade de Silveira na região do "Aguão", zona rural da Capital, após serem roubados.

O crime teve participação do caseiro.