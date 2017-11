Missa de sétimo dia de Ruiter será em praça de Corumbá

A missa de sétimo dia do prefeito de Corumbá Ruiter Cunha será realizada nesta terça-feira (7), às 18 horas, Praça Generoso Ponce.

Ruiter foi velado na tarde da última quarta-feira (1°), na sede do Corumbaense Futebol Clube. O caixão foi colocado em uma viatura do Corpo de Bombeiros, que seguiu trajeto pelas ruas Porto Carreiro, Frei Mariano e Avenida General Rondon. Por onde passou o cortejo a população, emocionada, acenava em homenagem ao conhecido “Prefeito do Povo”.

O prefeito de Corumbá faleceu à 0h28 da quarta feira em Campo Grande. Aos 53 anos, ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência por causa de uma dissecção aguda da aorta, mas não resistiu no pós-operatório e veio a óbito seis horas depois.