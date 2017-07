Missionário é acusado de abusar de menina de seis anos

Mesmo com a presença da polícia, o homem negando ter abusado da criança

A Polícia Militar prendeu um missionário de uma igreja evangélica, de 34 anos, acusado de praticar um ato libidinoso contra uma menina de seis anos. O caso foi registrado na noite desta segunda-feira (24) em Três Lagoas – a 328 km de Campo Grande.

De acordo com o site JPNews, o crime teria ocorrido na noite de sexta-feira (21), mas os pais da criança resolveram fazer o boletim de ocorrência três dias depois. Ainda de conforme as informações, policiais militares foram acionados para atenderem uma ocorrência no bairro Oiti por volta das 18h40 de ontem.

Já no local, os militares conversaram com o pai da menina, de 32 anos, e a mãe, de 24, o casal relatou que na sexta-feira o suspeito, que faz parte da uma igreja evangélica onde eles também frequentam, se aproximou da garotinha que estava brincando com uma amiguinha da mesma idade. Ele teria mostrado um vídeo às crianças e pediu que elas abaixassem as roupas e mostrasse os órgãos genitais a ele.

Assustadas as meninas que brincavam em frente a casa da vítima, correram enquanto o homem foi embora do local. E no mesmo dia o missionário voltou à residência da família da menina para fazer uma oração a todos da casa. Em certo momento o suspeito pediu aos donos da casa para ir ao banheiro.

No caminho até o banheiro, o suposto abusador de crianças aproveitou para ir até onde a criança estava e perguntou a menina o que ela tinha falado a mãe, a respeito do que ocorreu mais cedo. A mãe da vítima ouviu o missionário conversando com sua filha e voz baixa, mas não conseguiu entender direito o que ele havia dito.

Depois que o suspeito foi embora, a mãe da menina questionou sua filha sobre a conversa, então a garota contou tudo o que havia acontecido. Na mesma noite a mulher ligou para o marido, mas como ele trabalha em outra cidade e só retornaria no domingo, o casal decidiu chamar a polícia somente na segunda-feira.

Mas antes de procurar a polícia, mãe e pai da menina foram até a casa do suspeito tirar satisfações, o homem negou ter praticado tal ato contra as meninas.

O homem nega o abuso

Mesmo com a presença da polícia, o homem continuou negando ter abusado da criança. Na delegacia foi constatado que o acusado, em 2010, foi vítima de agressões por um grupo de pessoas. O missionário disse que foi agredido, pois as pessoas os acusaram te abuso a uma criança.

O suspeito foi encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e prestou depoimento para o delegado de plantão. O casão seguirá com a Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher de Três Lagoas.