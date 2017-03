MNP parabeniza a Polícia Federal e mostra repúdio sobre a venda ilegal de carne

O Movimento Nacional dos Produtores divulgou uma nota para imprensa, na tarde desta sexta-feira (17), mostrando insatisfação dos pecuaristas brasileiros diante das ações criminosas cometidas dentro dos frigoríficos brasileiros. A entidade apoia e parabeniza a ação da Polícia Federal, em defesa da qualidade do produto comercializado pela industria e em defesa ao consumidor.

Em nota, o MNP relata que a comercialização de carnes no mercado interno e externo é fundamental para a economia nacional, e este fato coloca em cheque a credibilidade das unidades frigoríficas, e o todo trabalho desenvolvido. Ainda relata que este crime pode fechar mercados internacionais e até diminuir os índices de consumo de carne em todo continente.

Segundo informa, caso for confirmada a participação do ministério da Agricultura, Pecuarista e Abastecimento (MAPA), pode ocorrer uma crise econômica no setor, e o cenário desenvolverá para uma grande crise institucional, uma vez que os pecuaristas, já insatisfeitos com a precificação e desvalorização dos animais, passa a ser menos atentos e fiscais dos produtos que poderá ser consumido.