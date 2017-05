Mochilas 'gigantes' viram piada na internet

A mochila faz parte do Kit escolar de escolas de uma cidade no interior da Bahia

O tamanho das mochilas entregues para as crianças das Escolas Municipais de Jequié, na Bahia, virou motivo de piada nacional.

Muitos internautas comentaram a respeito do assunto. "Muito maior que a minha mochila de viagem", postou uma internauta no Facebook. "É para durar até a faculdade", escreveu outro internauta.

A Secretaria de Educação da cidade iniciou a entrega de kits escolares na sexta-feira (5). São quase 18 mil alunos da rede pública de ensino que receberam, além da mochila, camisetas e uma espécie de pochete.+

As camisetas tem o tamanho de acordo com a idade dos alunos, mas as mochilas não foram projetadas para crianças menores, tendo assim um tamanho único.

Na foto é possível ver as crianças andando com as mochilas quase arrastando no chão. Alguma delas cabem dentro das mochilas, como mostra a foto ao lado que viralizou na internet. O assunto está rendendo boas risadas.

Em nota, a Secretaria de Educação do Município informou que as mochilas distribuídas foram licitadas antes do término das matrículas e, por isso, tiveram que ser padronizadas. Ainda informou que, inicialmente não estava prevista a entrega de Kits para as crianças pequenas da creche, mas professores, diretores e a própria secretaria se reuniram e decidiram fazer a entrega também para os alunos menores.

As imagens não escaparam nem dos famosos memes.