Moka é o segundo melhor parlamentar do país, segundo ONG

O senador Waldemir Moka (PMDB) é o segundo melhor parlamentar do país entre os 594 congressistas (81 senadores e 513 deputados). O ranking é elaborado pela Organização Não Governamental (ONG) Ranking Políticos.

De acordo com a publicação, o primeiro lugar é ocupado pela senadora Ana Amélia (PP-RS), com 581 pontos, sete a mais que Moka. A terceira colocação é do senador Garibaldi Alves (PMDB-RN), com 569 pontos.

Em novembro do ano passado, o senador sul-mato-grossense ocupava a terceira colocação. Ao ganhar uma posição, Moka dispara na liderança do ranking entre os 88 parlamentares do PMDB no Congresso Nacional. Entre os 11 parlamentares do Estado, Moka também lidera com folga.

O senador sul-mato-grossense destaca-se pela qualidade e relevância dos projetos propostos, por não responder a processo judicial e quanto à presença nas sessões do Senado.

De acordo com os organizadores do ranking, o objetivo é comparar políticos de todo o país, classificando-os do melhor para o pior. “Sabemos que existem corruptos e incompetentes na política. No entanto, se votarmos em massa nos melhores, incentivaremos uma melhoria no panorama político”, argumenta Renato Dias, um dos representantes da entidade.

Dias explica que a meta é oferecer informação para ajudar de forma objetiva as pessoas a votarem melhor. “Somos um site particular criado por dois administradores de empresa. Não somos filiados a nenhum partido político ou grupo de interesse”, completa.