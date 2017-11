Tradição em Campo Grande, a Morada dos Baís acende as luzes natalinas na próxima quarta-feira (6). A cerimônia começará às 19 horas, com apresentação do coral das crianças do Sesc Lageado e show pirotécnico.

“O Sesc Morada dos Baís é cartão-postal da cidade e vai se vestir com o clima natalino. Convidamos a todos para que participem deste momento, tão esperado”, conclama a diretora regional do Sesc, Regina Ferro.

Esta ação ficará aberta a visitação até o dia 6 de janeiro.