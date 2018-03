Para agradar os amantes de músicas, a programação da Morada dos Baís desta semana tem opções para os mais variados gêneros, com novidades e também nomes já conhecidos na noite campo-grandense.

A programação começa na quarta-feira (14), com a banda de samba Bixo Solto. Com apenas 13 meses de formação, conta com músicos já experientes que se reuniram com o objetivo de fazer samba raiz de qualidade. A banda foi quem puxou a Escola de Samba da Vila Carvalho no Carnaval deste ano.

Na quinta-feira (15), é dia de escutar pop rock nacional, com os Walkírias, que leva músicas autorais intercaladas com grandes sucessos da música brasileira da década de oitenta e noventa. Misturando vários estilos musicais, sempre com muita vibração positiva e colocando o público para cantar junto, dançar e se divertir.

Com uma mistura de pop rock e reggae, a banda Xapa se apresenta na sexta-feira (26), a partir das 20 horas o “1º Luau Banda Xapa”, proposta que busca transmitir muita energia positiva e um repertório imperdível. No vocal e violão, Raphael Xapa, Junior Capilé no contrabaixo e vocal, José Filipe Bortot no cajon e vocal.

Quem encerra a semana musical é Chicão Castro, já conhecido na noite da Capital. Sua voz grave, somada a paixão de estar com a música, foi se tornando a sua principal identidade e a habilidade com a percussão abriu caminhos para importantes parcerias com músicos e bandas que sempre admirou. No repertório, muito rock pop.