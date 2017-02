Um morador de Campo Grande morreu na noite desta terça-feira (31), após perder o controle da caminhonete em que conduzia, e capotar em uma curva, entre Icaraíma e Porto Camargo, na região Oeste do Paraná. Além do condutor, mais quatro pessoas estavam no veículo, onde ficaram feridas e foram encaminhadas aos hospitais da região.

De acordo com o site Icaraíma 24 horas, a caminhonete era conduzido por Enéias Almeida, quando capotou num curva a três quilômetros de Icaraíma. O condutor não resistiu e morreu no local.

Os demais ocupantes que eram familiares da vítima foram encaminhados com ajuda do Corpo de Bombeiros para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do município.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), junto com os funcionários do Instituto Médico Legal estiveram no local ajudando na remoção do veículo e o corpo.