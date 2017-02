Um morador de rua morreu na madrugada desta sexta-feira (10), após ter sido agredido enquanto dormia por um desconhecido, na região central de Aparecida do Taboado. A Polícia Civil abrirá inquérito para investigação.

De acordo com o boletim de ocorrência uma testemunha disse à polícia que ouviu gritos e pedidos de socorro de uma pessoa que dormia na calçada de uma empresa. Segundo a comunicante, a vítima correu em sua direção, onde assustada fugiu até a rodoviária onde acionou a Polícia Militar.

Ao retornar para o local onde dormia, encontrou o morador desmaiado. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, onde encaminhou a vítima até o Pronto Socorro, mas morreu ao dar entrada. Segundo os médicos, a vítima teve um traumatismo craniano.

A Polícia Civil esteve na região e encontrou manchas de sangue na calçada e nenhuma testemunha que deparou com o crime. Ainda segundo a polícia, o homem aparentava ter 50 anos, cabelos grisalhos e tinha uma mancha escura atrás do pescoço e cicatrizes do lado direito do rosto.