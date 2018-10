Ela tira foto em “cratera” e provoca: “vim me refrescar nesse riozinho”

Na cidade de Maracaju as coisas não estão fáceis, uma moradora usou as redes sociais no último domingo (28), para cobrar o poder público de uma forma irônica, na foto ela está em uma cratera que se formou na rua, a valeta estava cheia de água da chuva.

Ela estava na rua do Progresso, na Vila do Açúcar em parte da legenda ela diz “Nesse calor vim me refrescar nesse riozinho maravilhoso que temos na frente de casa”.

Na mesma mensagem, a moradora escreve que esse não é apenas o único ‘buracão’ existente no bairro, em forma de critica ela fala chama a população para fazer o mesmo que ela “venham vocês também”, “tem vários aki perto”, afirma.