Menos de um mês depois que a reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com o secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), Rudi Fiorese, e conversou a respeito da rua Antônio Pires de Oliveira, onde o Ceinf José Carlos de Lima, que ficava intransitável em dias chuvosos, hoje (19) outras ruas em torno do Ceinf que estavam abandonadas, começaram a receber manutenção.

Os moradores reivindicam um asfalto no local para acabar de vez com esse transtorno, a rua Antênio Pires de Oliveira, recebeu os reparos no início do mês, mas uma moradora da região relatou que “a rua do CEINF já sofreu os impactos das chuvas posteriormente aos reparos, acredito que eles devam revisar o trabalho nela realizado”.

Uma moradora da região, Lélia Rita disse que quando estava voltando da escola José Mauro Messias da Silva “Poeta das Moreninhas”, onde deixa seus dois filhos para estudarem, ela relatou que viu um trator e um caminhão tanque que haviam parado na rua do Ceinf. “Fiquei até emocionada, imagina se o asfalto sai ao menos na Antônio Pires de Oliveira, que vitória seria”, finalizou.