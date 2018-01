Moradora volta de viagem e encontra a casa invadida

Na noite de terça-feira (2) uma moradora do Residencial do Portal do Parque, identificada como Natielly Viegas Ferreira (22), foi mais uma vítima da ação de criminosos ao voltar de viagem e se deparar com a sua casa invadida. A jovem procurou a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina para registrar o ocorrido.

Segundo as informações do boletim de ocorrência Natielly saiu de viagem no domingo (28) para as festas de final de ano, e ao voltar para casa na terça-feira, notou que a porta dos fundos havia sido arrombada.

Vários pertences e até quantias em dinheiro, que não foram especificadas pela polícia, foram levados do local. As Perícias Técnica e Papiloscópica foram acionadas a fim de realizar os procedimentos de necessários.

O caso foi registrado na 1ª DP de Nova Andradina como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.