Vídeo: Moradores da Cidade de Deus bloqueiam BR 262 em Campo Grande

Com objetos na pista, um grupo com cerca de 20 morados da favela Cidade de Deus bloquearam as duas vias da BR 262, próximas ao lixão em Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (13). A interdição é uma manifestação por moradia.

Os manifestantes querem a presença do Prefeito Marquinhos Trad (PSD) e afirmaram que não vão sair enquanto o prefeito não chegar. De acordo com a assessoria da Prefeitura, "uma equipe da Emha foi ao local para conversar com os moradores".

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal o bloqueio da BR deixou um congestionamento de dois quilômetros de extensão nos dois sentidos da rodovia, e não há previsão de liberação.

Confira o vídeo com imagens aéreas do protesto:

Atualizada 10:21