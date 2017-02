Moradores da Cidade de Deus farão autoconstrução das casas

Moradores da Cidade de Deus entraram em acordo com a Agência Municipal de Habitação (EMHA). As famílias farão a autoconstrução das casas e serão reassentadas em quatro áreas já designadas na Capital, os bairros José Teruel Filho I e II, Bom Retiro, Canguru e Vespasiano Martins.

Por meio do sistema de autoconstrução as famílias receberão kits, com materiais de construção necessários para a finalização das moradias além de auxílio técnico para finalizar as casas localizadas nos 296 lotes previamente estabelecidos.

Para o presidente da Associação de Moradores do José Teruel Filho II, Ronaldo Leão, a iniciativa vai beneficiar os moradores. “Nós mesmos vamos colocar a mão na massa, além mobilizar nossos pedreiros, eletricistas e encanadores para terminar a construção das casas, pois queremos um futuro melhor para as nossas famílias daqui para frente”, esclareceu.

Para Rogério Carvalho, 30 anos, casado, pai de três filhos e morador do Bom Retiro, a autoconstrução irá resolver a condição atual dos moradores da Cidade de Deus. “Pela primeira vez temos esse diálogo com a Prefeitura, que veio aqui e se dispôs a encontrar um modo de ajeitar as nossas vidas. A gente percebeu que está diferente”, constatou.

Foi constato irregularidades no contrato firmado junto à Morhar Organização Social – regime de mutirão – e que agora se encontra sob análise da atual gestão municipal.

“Falamos a verdade aqui. Ou seja: o que pode e o que não pode ser feito. Todos compreenderam que é preciso dar fim na condição atual de habitação dessas famílias. Justamente por isso, houve uma aproximação significativa estabelecida entre a Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado a fim buscar uma solução a contento”, enfatizou o diretor-presidente da EMHA, Enéas Netto.

O diretor-presidente da EMHA se encontrou com a secretária de Habitação do Governo do Estado, Maria do Carmo Avesani. A Agência Estadual de Habitação (Agehab) se mostrou disposta a firmar um convênio com a EMHA, através da concessão dos materiais, para dar prosseguimento à construção dessas moradias.

Protesto

Na manhã da última segunda-feira (13), moradores da Cidade de Deus bloquearam as duas vias da BR 262, próximas ao lixão em Campo Grande para reivindicar a moradia.

De acordo com a assessoria da Prefeitura, o diretor-presidente da EMHA, Enéas Netto, e o secretário-adjunto de Obras, Ariel Serra, estiveram no protesto e dialogaram com os moradores.