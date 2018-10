Por meio da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), deu início nesta segunda-feira (22) as aulas de capacitação para os moradores da Aldeia Água Bonita construírem 80 casas.

Os cursos de qualificação oferecidos serão os de pedreiro, auxiliar de pedreiro, auxiliar de azulejista, auxiliar de carpinteiro, auxiliar de eletricista, pintor e encanador, com instrutores e orientadores do arco ocupacional da construção civil. Ao todos 50 moradores estão cadastrados nas aulas.

Será investido o montante de R$ 670 mil, oriundos do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), por meio de projeto do Governo do Estado e contrapartida da Prefeitura, que está disponibilizará qualificação dos 50 indígenas moradores da aldeia, com salário e auxílio alimentação, durante 12 meses, tendo a oportunidade de construírem suas próprias casas, parceria igual a que já acontece na construção das casas da Comunidade do Bom Retiro, além de instrutores, orientadores e aquisição de equipamentos de proteção individual.

O prefeito Marquinhos Trad ressaltou a importância dessa parceria que levará moradia digna à aldeia. “Todos que estão aqui precisam e quando alguém precisa um deve ajudar o outro. Têm muitas pessoas em Campo grande que gostariam de estar no lugar de vocês, recebendo esta oportunidade, mas vocês foram os escolhidos, então façam jus a isso. Vocês vão ter uma casa, vocês vão ter um curso, uma profissão”, finalizou Marquinhos.