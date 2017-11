Moradores de distrito recebem serviço itinerante da saúde

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Aguão está situada no distrito de mesmo nome, localizado a 35 quilômetros do Centro de Campo Grande, e atende, principalmente, moradores das colônias e assentamentos da Zona Rural. Recebeu o atendimento itinerante, realizado na quarta-feira (08) pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), beneficiou mais de 80 pessoas que, em sua maioria, não têm acesso a estes serviços por terem dificuldades de se deslocar até a central por conta da distância.

Os usuários da unidade puderam atualizar os dados cadastrais do Cartão SUS e fazer elogios, sugestões e reclamações por meio da Ouvidoria, que encaminha as demandas aos setores responsáveis.

Para Mariney Gomes da Silva (51), que mora há quatro anos no Assentamento Aspargo na região do Aguão, disse que agora vai procurar a UBS para realizar o exame preventivo do câncer do colo do útero (Papanicolau) após a atualização dos dados cadastrais. “Agora vou fazer os exames de rotina e colocar minha saúde em ordem”.

Merenice Paulina Barbosa (38), que vive no Assentamento Sucuri, aproveitou o serviço para atualizar os dados do Cartão SUS da família toda. “Trouxe aqui os documentos do meu marido e os meus três filhos para atualizar. Nós moramos aqui faz três anos e sempre fomos atendidos na UBS, mas é sempre bom ter os dados certos cadastrados”.

Os profissionais conferem os dados contidos no Prontuário Eletrônico da SESAU e cruza as informações com os dados fornecidos no sistema do e-SUS do Ministério da Saúde.

O serviço itinerante de atualização do Cartão SUS e da Ouvidoria beneficia, principalmente, aqueles que por algum motivo não conseguem se dirigir até a sede da SESAU para ter acesso aos serviços.

Nesta quinta-feira (9) os dois serviços retornam para a UBS Moreninhas III, e seguem até sexta-feira das 7h às 11h e das 13h às 17h.