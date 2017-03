Moradores de Dourados

Alguns moradores da área rural do município de Dourados, localizado a 225 quilômetros de Campo Grande relataram ter visto nos últimos dias Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs). Pessoas que costumam passar fins de semana em chácaras, contaram que avistaram três luzes emparelhadas, que se movimentavam, paravam no ar e depois saiam em alta velocidade. As informações são do jornal O Progresso.

"Numa destas noites, estávamos admirando as estrelas, quando vimos uma nuvem densa se formando sobre uma área próxima a casa. Pouco depois, se desfez e as luzes apareceram, ficaram alguns minutos paradas, suspensas, e sumiram", conta um dos entrevistados que avistou o objeto.

Outra pessoa, que avistou os objetos na quinta-feira, domingo e terça-feira, contou que viu um objeto grande, de onde saíram três luzes que formaram um triângulo equilátero na direção da Reserva Indígena. "Na noite de terça-feira, também foi grande a movimentação de helicópteros, que pareciam militares", observa. Em todos os casos, eles tentaram registrar as imagens dos OVNIs, mas não conseguiram.

Casos de avistamento de objetos não identificados na região não são poucos. De acordo com informações em dezembro de 2006 residentes em vários municípios de Mato Grosso do Sul e até no Paraguai, teriam avistado, na última meia hora do ano, um objeto não identificado.

As descrições dos que foram entrevistados são semelhantes. Todos afirmaram ter visto um objeto arredondado, que emitia luz e seguia em alta velocidade num percurso horizontal. A maioria descreveu algo na forma de uma bola grande, ladeada por duas outras e uma menor logo atrás, que deixava uma espécie de rastro luminoso. Muito diferente dos fogos de artifício que explodiram no céu do recém chegado 2007.

Douradense que estava na área da casa do pai, em Pedro Juan Caballero (Paraguai) viu quando um objeto passou. "Foi uma linda visão. Minha família toda viu aquilo. Tinha algo ovalado grande na frente e três ou quatro ao lado. Ligamos em seguida para meu tio, em Assunção. Ele disse que também tinha visto lá".